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В центре Парижа началась акция против переизбрания Макрона

В центре Парижа началась акция против переизбрания на второй срок Эммануэля Макрона

Фото: Adrienne Surprenant / AP

В центре Парижа началась акция против переизбрания на второй срок действующего президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Инициатором манифестации выступает лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо. Утверждается, что на мероприятии собрались сотни граждан, которые выразили недовольство политиком. «Мы вышли, чтобы сказать "нет" следующей его пятилетке! Он должен покинуть Елисейский дворец», — заявил один из организаторов акции.

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Как передает РИА Новости, в Париже также проходит демонстрация «желтых жилетов», к которым присоединились антифашистсткие организации, мигрантские ассоциации и многочисленные профсоюзы. Участники шествия выступают против крайне правых политиков. Они скандируют «Ни Макрон, ни Ле Пен» и призывают бойкотировать второй тур президентских выборов.

10 апреля во Франции прошел первый тур президентских выборов. Макрон набрал 27,84 процента голосов, а за главу правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен проголосовало 23,15 процента. На третьем месте оказался кандидат от левых Жан-Люк Меланшон с 21,95 процента голосов.

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Евгений Шульгин
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