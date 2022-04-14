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Макрону предрекли победу на выборах президента

Elabe: по данным соцопроса, Макрон может победить во втором туре выборов с 53,5% голосов
Эмманюэль Макрон

Эмманюэль Макрон. Фото: Johanna Geron / Reuters

Действующий президент Франции Эммануэль Макрон может выиграть второй тур президентских выборов с 53,5 процента голосов. Победу политику предрекли по результатам соцопроса компании Elabe.

По данным социологического исследования, соперница Макрона, глава правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен может набрать 46,5 процента.

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При этом 63 процента опрошенных выразили уверенность в том, что они пойдут на избирательные участки 24 апреля. 10 процентов граждан заявили, что «серьезно относятся к тому, чтобы пойти голосовать», а 27 процентов, возможно, не пойдут на выборы.

10 апреля во Франции прошел первый тур президентских выборов. Макрон набрал 27,84 процента голосов, а за Ле Пен проголосовало 23,15 процента. На третьем месте оказался кандидат от левых Жан-Люк Меланшон с 21,95 процента голосов.

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Виктория Кондратьева
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