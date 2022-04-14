Макрону предрекли победу на выборах президента

Elabe: по данным соцопроса, Макрон может победить во втором туре выборов с 53,5% голосов

Действующий президент Франции Эммануэль Макрон может выиграть второй тур президентских выборов с 53,5 процента голосов. Победу политику предрекли по результатам соцопроса компании Elabe.

По данным социологического исследования, соперница Макрона, глава правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен может набрать 46,5 процента.

При этом 63 процента опрошенных выразили уверенность в том, что они пойдут на избирательные участки 24 апреля. 10 процентов граждан заявили, что «серьезно относятся к тому, чтобы пойти голосовать», а 27 процентов, возможно, не пойдут на выборы.

10 апреля во Франции прошел первый тур президентских выборов. Макрон набрал 27,84 процента голосов, а за Ле Пен проголосовало 23,15 процента. На третьем месте оказался кандидат от левых Жан-Люк Меланшон с 21,95 процента голосов.