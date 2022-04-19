Ле Пен напомнила о воссоединении Крыма с Россией по итогам референдума

Кандидат в президенты Франции Ле Пен напомнила про основания воссоединения Крыма с Россией

Кандидат в президенты Франции от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен в интервью France Bleu напомнила, что Крым воссоединился с Россией не военным путем, а в соответствии с итогами референдума.

«Состоялся референдум, его можно оспорить, можно не согласиться, но военного вторжения в Крым никогда не было», — отметила Ле Пен.

Ранее Ле Пен заявила, что признает результаты референдума в Крыму и считает Крым частью России. Кроме того, она сообщила, что не сожалеет по поводу запрета на въезд на территорию Украины и не планирует приезжать в Россию до завершения специальной военной операции на Украине.

10 апреля во Франции прошел первый тур президентских выборов. За Марин Ле Пен проголосовали 23,15 процента избирателей, за действующего главу республики Эммануэля Макрона — 27,84 процента. Второй тур выборов состоится 24 апреля.