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Ле Пен назвала Крым российским

Кандидат в президенты Франции Ле Пен заявила, что признаёт результаты референдума в Крыму

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Кандидат в президенты Франции от крайне правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что по-прежнему считает Крым частью России. Ее слова прозвучали в эфире французского телеканала BFM.

Кроме того, политик сообщила, что не сожалеет по поводу запрета на въезд на территорию Украины. «Я не собираюсь сейчас в Киев, но в случае моего избрания они, возможно, решат отменить запрет», — заявила Ле Пен. Также, по ее словам, «санкции, введенные Евросоюзом 2014 году, не нанесли ущерба России, но причинили вред французским фермерам».

По поводу посещения России Ле Пен заявила, что не планирует пересекать российскую границу до завершения специальной военной операции на Украине.

При этом ранее Ле Пен пообещала продолжить поставки оборонительного оружия Украине в случае своей победы на выборах президента Франции. Кроме того, она пообещала помогать украинской стороне в вопросах разведки. При этом Ле Пен усомнилась в необходимости поставлять Киеву наступательное вооружение.

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Николай Чигасов
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