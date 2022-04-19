В Татарстане состоится акция «Чистые леса»

Природоохранная акция «Чистые леса Татарстана» стартовала в республике 18 апреля

Природоохранная акция «Чистые леса Татарстана» стартовала в республике 18 апреля. Об этом сообщает местный портал «Татар Информ» со ссылкой на министра лесного хозяйства Равиля Кузюрова.

Известно, что мероприятия пройдут в два этапа: с 18 апреля по 18 июня и с 12 сентября по 12 ноября. В рамках акции участники проведут очистку территории лесного фонда от твердых коммунальных отходов, сухостоя и валежника. Кроме того, запланированы ремонт и обустройство аншлагов, информационных щитов и мест отдыха в лесах.

«Работы будут проведены силами специалистов подведомственных учреждений Минлесхоза Татарстана, организаций, предприятий, а также волонтеров, представителей экологических объединений и студентов высших и средних специальных учебных заведений», — уточнил Кузюров.

Республиканская акция «Чистые леса Татарстана» проводится на территории региона с 2010 года. Основной целью акции является создание благоприятной санитарно-экологической обстановки в лесах, формирование экологической культуры и воспитание бережного отношения к природе.

Ранее появилась информация о том, что в Карачаево-Черкесии начался экомарафон «Генеральная уборка», в рамках которого около двух тысяч жителей республики занимаются уборкой 50 гектаров территории городов и районов региона.

