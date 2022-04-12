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В Карачаево-Черкесии начался экомарафон

Жители Карачаево-Черкесии приняли участие в экомарафоне

Фото: РИА Новости

В Карачаево-Черкесии начался экомарафон, в рамках которого жители республики займутся уборкой на территории городов и районов региона. Об этом во вторник, 12 апреля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу главы КЧР.

«Старт экомарафону "Генеральная уборка" дали две тысячи человек, которые провели уборку около 50 гектаров территорий Адыге-Хабльского и Ногайского районов республики», — рассказали в пресс-службе.

Там уточнили, что акция будет проводиться в Карачаево-Черкесии с апреля по ноябрь. Предполагается, что в рамках нее мероприятия по очистке территорий пройдут во всех районах республики.

Кроме того, в регионе стартовала другая экологическая акция — «Вода России». В ходе нее в республике планируют очистить берега рек.

В конце марта стало известно, что волонтеры запустили цикл экологических субботников на популярных туристических объектах Дагестана. Первое мероприятие по очистке территории прошло в Дербенте, в нем приняли участие около 200 человек.

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Варвара Кошечкина
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