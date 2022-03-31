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В Дагестане пройдет цикл эко-субботников

Волонтеры запустили цикл эко-субботников на 10 туристических объектах Дагестана

Изображение: мэрия Дербента

Волонтеры запустили цикл экологических субботников на популярных туристических объектах Дагестана. Об этом сообщает «Интерфакс».

Первое мероприятие по очистке территории прошло в Дербенте, в нем приняли участие около 200 человек. «Они совместными усилиями очистили территорию от мусора, пластика и других отходов, а также посадили 120 деревьев», — рассказали в пресс-службе министерства по туризму и народным художественным промыслам республики.

Всего волонтеры планируют уборку на 10 объектах, их следующая цель — Самурский государственный природный заказник в Магарамкентском районе.

Ранее в марте в Дагестане в рамках года культурного наследия народов России прошли конно-спортивные состязания «Скачки-2022», в которых приняли участие команды из Дагестана, Чечни, Кабардино-Балкарии, Ставропольского края и Калмыкии. Скакуны соревновались в забегах на разных дистанциях.

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Мария Гейн
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