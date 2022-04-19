Еще в одной стране запретили георгиевскую ленту

Сейм Литвы проголосовал за запрет на ношение георгиевской ленты и написание букв Z и V

Еще в одной стране запретили ношение георгиевской ленты. Соответствующее решение принял сейм Литвы, передает ТАСС.

Согласно принятым в административный кодекс поправкам, ношение ленты и написание в публичном пространстве букв Z и V карается штрафами. Для граждан он составит от 300 до 700 евро, для юридических лиц — до 1200 евро.

За проголосовали 124 депутата, против был один, еще двое воздержались. «Эти поправки необходимы для обеспечения национальной безопасности, если мы хотим избежать участи Украины», — сказала одна из инициаторов запрета Моника Ошмянскене.

Ранее президент Молдавии Майя Санду утвердила одобренный парламентом запрет на хранение и ношение георгиевской ленты, а также атрибутики с латинскими буквами V и Z, которые стали символами российской военной спецоперации на территории Украины.