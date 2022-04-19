Еще в одной стране запретили георгиевскую ленту
Еще в одной стране запретили ношение георгиевской ленты. Соответствующее решение принял сейм Литвы, передает ТАСС.
Согласно принятым в административный кодекс поправкам, ношение ленты и написание в публичном пространстве букв Z и V карается штрафами. Для граждан он составит от 300 до 700 евро, для юридических лиц — до 1200 евро.
За проголосовали 124 депутата, против был один, еще двое воздержались. «Эти поправки необходимы для обеспечения национальной безопасности, если мы хотим избежать участи Украины», — сказала одна из инициаторов запрета Моника Ошмянскене.
Ранее президент Молдавии Майя Санду утвердила одобренный парламентом запрет на хранение и ношение георгиевской ленты, а также атрибутики с латинскими буквами V и Z, которые стали символами российской военной спецоперации на территории Украины.