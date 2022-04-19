Президент Молдавии утвердила запрет на георгиевскую ленту

Президент Молдавии Санду утвердила одобренный парламентом запрет георгиевской ленты

Президент Молдавии Майя Санду утвердила одобренный парламентом запрет на георгиевскую ленту. Об этом она заявила во время брифинга, передает ТАСС.

«Сегодня промульгировала закон Республики Молдова, запрещающий использование символов, которые продвигают военную агрессию», — сказала Санду.

Запрет вступит в силу после официального обнародования.

14 апреля парламент Молдавии одобрил запрет на хранение и ношение георгиевской ленточки, а также атрибутики с латинскими буквами V и Z. Нарушителям грозит штраф на сумму от 245 до 490 долларов в национальной валюте или общественные работы.

Такое решение раскритиковала официальный представитель МИД России Мария Захарова, она призвала Молдавию отказаться от шагов, наносящих ущерб отношениям между двумя странами.