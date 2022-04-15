Захарова раскритиковала власти Молдавии за запрет георгиевской ленты

МИД России призвал Молдавию не действовать в ущерб отношениям с Россией

Министерство иностранных дел (МИД) России призвало Молдавию отказаться от шагов, наносящих ущерб отношениям между двумя странами. Об этом говорится в заявлении официального представителя ведомства Марии Захаровой, опубликованном на сайте МИД.

Захарова раскритиковала молдавские власти за введенный запрет на демонстрацию и распространение георгиевской ленты, символов Z и V, а также трансляцию российских телеканалов. «Рассчитываем, что в руководстве республики возобладает здравый смысл, и молдавская сторона будет воздерживаться от действий, наносящих ущерб отношениям с Россией», — заявила представитель МИД.

Она также напомнила о предвыборных обещаниях президента Молдавии Майи Санду о сохранении права жителей страны отмечать День Победы.

7 апреля парламент Молдавии принял поправки в кодекс об аудиовизуальных услугах, согласно которым в стране запрещается трансляция телепрограмм и фильмов, произведенных в странах, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. В число этих государств входит Россия.

Позже власти республики одобрили запрет на хранение, ношение и распространение георгиевской ленточки, а также атрибутики с символами V и Z, которые ассоциируются с российской военной спецоперацией в Донбассе. Нарушителям может грозить штраф на сумму от 245 до 490 долларов в национальной валюте или общественные работы.

При этом в начале апреля президент Молдавии Майя Санду заявила, что республика сохранит позицию нейтралитета и не будет присоединяться к антироссийским санкциям.