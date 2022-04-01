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Молдавия высказала позицию по санкциям против России

Президент Санду заявила, что Молдавия не присоединится к санкциям против России
Майя Санду

Майя Санду. Фото: Reuters

Молдавия сохранит позицию нейтралитета и не будет присоединяться к санкциям, которые ввел Запад против России в связи со спецоперацией на Украине. Об этом заявила президент страны Майя Санду, сообщает ТАСС.

По словам Санду, события на Украине негативно повлияли на экономическую ситуацию в Молдавии. «Что могут означать санкции с точки зрения экспорта и импорта? У нас и так нет доступа ни на украинский рынок, ни на российский, ни на белорусский. Из-за войны и экспорт, и импорт с этими странами заблокирован», — сказала глава государства.

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Санду признала, что Молдавия сильно зависит от экспорта энергоресурсов из России, отметив при этом, что власти страны не могут оставить население без них. «Оставляя страну без энергоресурсов и дестабилизируя ситуацию здесь, мы не поможем никому — ни Молдове, ни Украине, ни нашим партнерам на Западе», — сказала она, добавив, что западные партнеры оказывают поддержку Молдавии, оказавшейся в непростой ситуации, и пытаются найти альтернативные источники закупки энергоресурсов, однако пока безрезультатно.

В пятницу, 1 апреля, Ибрагим Калын, представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, вновь заявил, что Турция не будет подключаться к санкциям против России. В конце марта эту позицию озвучивал сам Эрдоган. По его словам, республика не может присоединиться к санкциям на поставки энергоресурсов из России, так как не желает, чтобы ее граждане замерзли зимой.

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Марина Совина
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