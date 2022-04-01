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В Турции снова подтвердили отказ от санкций против России

Представитель Эрдогана заявил, что Турция не будет подключаться к санкциям против России

Фото: Murad Sezer / Reuters

В Турции снова подтвердили отказ от санкций против России. Об этом заявил представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын в эфире местного телевидения, его слова приводит РИА Новости.

По его словам, Турция не будет подключаться к санкциям против России, Анкара уже заявила сою позицию с использованием Конвенции Монтре.

В конце марта турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган уже заявлял, что Турция не будет вводить экономические санкции против России. Он добавил, что позиция официальной Анкары по вопросу введения санкций против Москвы не изменилась. По словам турецкого лидера, республика не может присоединиться к санкциям на поставки энергоресурсов из России, так как не желает своим гражданам замерзнуть зимой.

Марина Совина
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