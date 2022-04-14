Парламент Молдавии одобрил запрет георгиевской ленточки и символов V и Z

Парламент Молдавии одобрил запрет на ношение георгиевской ленточки и символов V и Z

Парламент Молдавии в финальном, третьем чтении одобрил запрет на хранение и ношение георгиевской ленточки. Об этом сообщил спикер парламента республики Игорь Гросу, передает РИА Новости.

Гросу заявил, что соответствующий законопроект был одобрен голосами 53 депутатов парламента. Отмечается, что документ предусматривает ответственность за изготовление, сбыт, распространение, хранение для распространения и публичное использование георгиевской ленты, а также атрибутики с латинскими буквами V и Z как символов, ассоциированных с актами военной агрессии.

Глава юридической парламентской комиссии Олеся Стамате добавила, что принятый законопроект не запрещает носить георгиевскую ленту, если она является частью воинской награды.

7 апреля сообщалось, что парламент Молдавии принял во втором чтении поправки в Кодекс правонарушений, устанавливающие административную ответственность за публичную демонстрацию, продажу или изготовление георгиевской ленты и символики с буквами V и Z. За их использование нарушителям может грозить штраф на сумму от 245 до 490 долларов в национальной валюте или общественные работы.