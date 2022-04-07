В Молдавии запретили георгиевскую ленту и символ Z

Парламент Молдавии ввел штрафы за георгиевскую ленту и символ Z

Парламент Молдавии принял поправки в Кодекс правонарушений, устанавливающие административную ответственность за публичную демонстрацию, продажу или изготовление георгиевской ленты и символа Z. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Лилиана Карпа.

Согласно тексту инициативы, за использование запрещенной символики нарушителям будет грозить штраф на сумму от 245 до 490 долларов в национальной валюте или общественные работы. Юридическим лицам придется заплатить около 980 долларов. Уголовная ответственность за использование ленты и Z не вводится.

«Речь идет о флагах, лентах, цветных лентах, гербах, графических элементах, буквах или цифрах и их сочетаниях, значках, лозунгах, формах приветствия, а также других знаках и знаках различия участников военных агрессий», — сказал Карп, уточнив, что был одним из авторов законопроекта.

Ранее инициативу о введении наказания за публичную демонстрацию пророссийской символики, а также за любую поддержку российской стороне в конфликте на Украине одобрило правительство Эстонии. Аналогичное решение принял и латвийский Сейм.