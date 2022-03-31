В Эстонии одобрили идею о наказании за георгиевскую ленту

Кабмин Эстонии поддержал инициативу о наказании за демонстрацию пророссийской символики

Правительство Эстонии одобрило инициативу о введении наказания за публичную демонстрацию пророссийской символики, а также любую поддержку российской стороне в конфликте на Украине. Об этом сообщает ERR со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Новый законопроект, предложенный Министерством юстиции, предлагает квалифицировать использование «враждебных символов» как уголовный проступок. В этот список попадают, в том числе, георгиевская лента и знак Z. Для физических лиц такие действия будут караться арестом или штрафом, для юридических — штрафом до 32 тысяч евро.

«Речь идет о демонстрации символов, использованных при совершении акта агрессии, геноцида, преступления против человечества или военного преступления с целью поддержать или оправдать такие деяния или же запугать, унизить или иным образом создать существенное беспокойство для других людей», — пересказывает портал содержание инициативы.

Вторая часть инициативы предполагает уголовную ответственность за любую помощь пророссийским силам в Донбасса или ВС России как участникам конфликта. Получить реальный срок также можно будет за пропаганду «агрессии».

«Мы все живем в изменившемся мире. Использование символов показывает отношение. Использование пропагандистских символов является знаком поддержки в том числе антигуманных действий этого [российского] режима. (...) Не дадим пропаганде внести между нами раскол и будем сохранять взвешенность», — заявила премьер-министр республики Кая Каллас.

Ранее Эстония вместе с другими странами Прибалтики объявила о частичной высылке российских дипломатов с территории республики. В ответ МИД России принял симметричные меры.