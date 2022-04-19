Электричество в Латвии за месяц подорожало в полтора раза

В Латвии сообщили о росте цен на электроэнергию в марте почти на 60 процентов

Средняя цена на электроэнергию в Латвии в марте выросла более чем в полтора раза — на 59,7 процента. Такие данные приводит оператор системы передачи электричества в стране Augstsprieguma tīkls.

По словам представителей оператора, электричество в латвийской торговой зоне подорожало до 167,22 евро за мегаватт-час, тогда как в марте цена составляла 104,72 евро. Кроме того, этот показатель на 284 процента выше, чем в марте 2021 года (48,42 евро).

Также оператор приводит цены за мегаватт-час электроэнергии в других прибалтийских странах, а также в Польше и Финляндии. Резкого роста мартовской стоимости удалось избежать лишь последней из них, где цена составила 86,48 евро.

При этом оператор подчеркивает, что цена не превысила антирекорд декабря 2021 года. В Латвии в том месяце цена электричества достигла 207,4 евро за мегаватт-час. При этом во многих европейских странах этот антирекорд был побит.

Рост цен, по словам Augstsprieguma tīkls, обусловлен более низкой ветровой выработкой по сравнению с рекордно высокими показателями в январе и феврале, ростом цен на газ после начала спецоперации России на Украине и выбросами углекислого газа, остающимися на высоком уровне.

Указывается, что импорт электроэнергии в страны Балтии из России снизился более чем на треть. При этом низкие цены на электроэнергию в Финляндии объясняют в том числе тем, что скандинавская страна не только не уменьшила, а даже увеличила за последний год ее импорт из России.

Ранее сообщалось, что в Чехии также резко выросли цены на электроэнергию. Поставщикам приходится платить в три раза больше того, что платили в 2021 году.