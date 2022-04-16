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В Чехии резко выросли цены на электроэнергию

Lidovky: в Чехии зафиксировали взрывной рост цен на электричество и газ

Фото: Thomas White / Reuters

В Чехии резко выросли цены на электроэнергию. Об этом пишет издание Lidovky, передает РИА Новости.

По данным чешской газеты, в этом году поставщикам приходится платить в три раза больше того, что платили в 2021-м году. В настоящее время мегаватт-час электричества с поставкой в следующем году стоит 194 евро, на 2024 год — 141 евро, а на 2025 год – 120 евро. Отмечается, что стоимость мегаватт-часа до этого колебалась в районе 30-50 евро.

Цены на газ выросли еще больше: поставки на следующий год продаются за 93 евро, а на 2024-й год — за 69 евро. В чешской газете подчеркивают, что данная ситуация ложится тяжким бременем на плечи конечного потребителя.

Ранее министр экономики Германии Роберт Хабек призвал немцев экономить электроэнергию уже сейчас и бросить машины, чтобы сократить зависимость от российского топлива. «Мы можем стать более независимыми от российского импорта только в том случае, если будем рассматривать это как большой совместный проект», — сказал он.

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Марина Совина
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