В Йошкар-Оле покажут свадебные обряды марийцев

В Йошкар-Оле 25 апреля пройдет творческая мастерская свадебных марийских обрядов

В Республиканском центре марийской культуры в Йошкар-Оле 25 апреля пройдет творческая мастерская свадебных обрядов «Сӱан толеш…» («Свадьба идет…»). Об этом сообщается на сайте «Культура.РФ».

Отмечается, что традиционная марийская свадьба в древности свершалась в период хлебного цвета, до или после Петрова дня (12 июля — прим. «Ленты.ру»). Со второй половины XIX века свадьбы стали играть в разные времена года, однако день церемонии всегда приходится на пятницу, которая считается священным днем у марийцев.

Гостям творческой мастерской представят обряды одевания, отъезда свадебного поезда за невестой и ее приезд в дом жениха, прощания невесты с родственниками и соседями, а также покажут обстановку в доме будущей жены и сбор свадебного сундука. Все обряды продемонстрируют народные фольклорные ансамбли «Алан», «Полек», «Муро аршаш» и «Шанавыл», а также коллективы «Муро сем» и «Арбор вел».

Вечер организуют Республиканский центр марийской культуры и Марийский научно-исследовательский институт языка, литературы и истории имени Васильева.

Ранее в апреле стало известно о том, что из Москвы в Йошкар-Олу на майские праздники будет запущен туристический поезд «Сказы Поволжья». Так, из столицы поезд будет отправляться 30 апреля и 7 мая с Казанского вокзала, а возвращаться — 2 и 9 мая соответсвенно.