Из Москвы в Йошкар-Олу на майские праздники запустят туристический поезд

Из Москвы в Йошкар-Олу на майские праздники запустят туристический поезд

Туристический поезд «Сказы Поволжья» будет запущен на майские праздники из Москвы в Йошкар-Олу. Об этом сообщает ГТРК Марий Эл.

В праздничные дни РЖД запустит два рейса кругового поезда, который из Москвы отправится в Йошкар-Олу, из Йошкар-Олы в Свияжск и оттуда снова в Москву.

Из Москвы поезд отправится 30 апреля и 7 мая с Казанского вокзала. Вернется он 2 и 9 мая.

Туристы смогут видеть природу Поволжья, попробовать местные национальные блюда, познакомятся с уникальными культурными и историческими объектами. Путешественники смогут посетить Царевококшайский Кремль, Йошкиного кота, музейный комплекс «Остров-град Свияжск».

Путешественникам будет доступны пакетное предложение по культурной программе, также можно спланировать поездку самостоятельно.