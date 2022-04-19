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Медведев предрек киевскому режиму фиаско

Зампред Совбеза Медведев заявил, что иностранные наемники на Украине ответят сполна

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что киевский режим семимильным шагами идет к оглушительному фиаско, приглашая на Украину иностранных наемников. Им придется сполна ответить за свои действия, предупредил политик в своем Telegram-канале.

«Киевский режим историю знает плохо и семимильными шагами идет к своему оглушительному фиаско. Поэтому, не желая учиться на чужих ошибках, там все же решили прибегнуть к помощи современных ландскнехтов», — написал он.

По словам Медведева, данные разведки говорят о тысячах наемников, «стекшихся на Украину со всех уголков земного шара». При этом чрезмерная ставка на «вооруженных чужаков» часто приводила к утрате государствами своего суверенитета и к последующей гибели государственных образований, заключил он.

Ранее Медведев заявил, что слова о попытках расширения НАТО у российских границ не являются набором стандартных угроз. По его мнению, следует быть готовым к агрессивным действиям. Он отметил необходимость наращивать систему, которая позволяет обеспечивать Россию самыми современными вооружениями. Для этого нужна надежная высокотехнологичная мощная техника и военного, и двойного назначения, добавил зампред Совбеза.

Марина Совина
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