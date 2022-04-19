Медведев объяснил угрозы расширения НАТО у российских границ

Медведев заявил, что попытки расширения НАТО у границ РФ уже не являются набором угроз

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что слова о попытках расширения НАТО у российских границ не являются фигурой речи и набором стандартных угроз. По его мнению, следует быть готовым к агрессивным действиям, пишет ТАСС.

Медведев отметил необходимость наращивать систему, которая позволяет обеспечивать Россию самыми современными вооружениями. Для этого нужна надежная высокотехнологичная мощная техника и военного, и двойного назначения, добавил зампред Совбеза.

Ранее политик заявил, что против России ведется экономическая война, однако «задушить» экономику страны и изолировать ее невозможно. «Это даже не санкции (...), это экономическая война. И тут ни убавить, ни прибавить», — подчеркнул он.