Медведев заявил о невозможности задушить российскую экономику

Дмитрий Медведев заявил, что ни у кого не получится «задушить» российскую экономику

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что против России в настоящее время ведется экономическая война, однако «задушить» экономику страны и изолировать ее невозможно. Его слова приводит ТАСС.

Он подчеркнул, что Россия находится на особом положении в условиях беспрецедентного давления. «Это даже не санкции (...), это экономическая война. И тут ни убавить, ни прибавить», — добавил политик.

Страна была готова к этому, отметил зампред Совбеза. «Но задушить нашу экономику, изолировать Россию от мира, от других государств не получится ни у кого», — заключил он.

Ранее Медведев заявил, что «дефолт России» может обернуться моральным и материальным дефолтом Европы. Таким образом он ответил на слова главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен о том, что санкции Запада могут привести к дефолту в РФ.