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Микроюбки вновь вернулись в моду

Daily Star: популярные в 2000-х годах микроюбки вновь вернулись в моду

Фото: IMAGO / Federico Pestellini / Globallookpress.com

Микроюбки, которые были особенно популярны в 2000-х годах, вновь вернулись в моду в нынешнем сезоне благодаря показам известных брендов на прошедших Неделях моды. Соответствующий материал приводит портал Daily Star.

Отмечается, что во время подиумного сезона зима-осень 2022 года именитые дизайнеры представили публике свое видение ультракоротких юбок. Так, люксовый бренд Miu Miu предложил сочетать юбки на низкой посадке с укороченными рубашками. В то же время манекенщицы Diesel представили на дефиле юбки-ремни длиной не более 20 сантиметров, а дизайнеры бренда Missoni сочетали трендовую вещь с топом-полоской.

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По мнению модного редактора Лейлы Николсон, микроюбки стали популярны среди многих знаменитостей, поскольку они позволяют продемонстрировать плоский живот и подтянутые ноги. Например, актриса Джулия Фокс появилась на публике в самодельном комплекте из юбки и укороченного топа. Инфлюэнсер Ксения Адонц, в свою очередь, предпочитает носить бежевую вариацию в офисном стиле в сочетании с обрезанным трикотажным свитером.

Ранее в апреле журнал Glamour назвал мини-юбки популярным трендом у женщин зрелого возраста. Автор материала Дженни Сингер подчеркивает, что у истоков популярности одежды экстремально короткой длины стояли известные женщины, которые сегодня достигли возраста 60 лет. По мнению журналистки, лишать их этого предмета гардероба несправедливо.

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Дарья Шляпужникова
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