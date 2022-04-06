Glamour: мини-юбки стали популярным трендом у женщин зрелого возраста

Мини-юбки стали модным трендом у женщин зрелого возраста в 2022 году. Вновь набирающая актуальность тенденция привлекла внимание редакции Glamour.

Автор материала Дженни Сингер подчеркивает, что у истоков популярности одежды экстремально короткой длины стояли известные женщины, которые сегодня достигли возраста 60 лет. По мнению журналистки, лишать их этого предмета гардероба несправедливо.

Редактор взяла комментарий по данной теме у 63-летней блогерши Бет Джалали (Beth Djalali). «Когда я впервые увидела мини-юбку в 60-х, я была совсем юной. Твигги носила короткие платья — это было так необычно!» — вспоминает она. Известно, что длина мини была актуальна и в 1980-х, и в 1990-х. В 2000-х тенденция обрела еще более широкую популярность благодаря Пэрис Хилтон, Линдси Лохан и Бритни Спирс.

Издание отмечает, что в 2022 году тренд возобновился, а длина мини приобрела формат «микро». Модели, которые едва прикрывают нижнее белье, дизайнер Миучча Прада представила на показе весенне-летней коллекции Miu Miu. Так, в откровенной юбке бренда 54-летняя актриса Николь Кидман появилась на обложке Vanity Fair Hollywood в феврале 2022 года. Сингер вспомнила, что многие критики негативно отзывались об образе звезды, хотя ее фигура позволяет носить такие наряды.

В настоящий момент возрастные инфлюэнсеры борются с критикой в свой адрес. «Меня огорчают мои ровесницы, которые утверждают, что нужно отказаться от юбок выше колен. Существуют жесткие правила, которые регулируют гардероб женщины после определенного возраста. Наиболее распространенное гласит, что нам нельзя носить короткие юбки, потому что наши колени выглядят неэстетично», — поделилась Бет Джалали.

В свою очередь, 65-летний дизайнер Арлинда Макинтош подчеркивает, что короткие юбки пользуются популярностью среди ее пожилых клиенток. По ее словам, благодаря этому предмету гардероба женщины чувствуют себя в тренде. При этом 54-летняя блогерша из Онтарио Кэриан Николас считает, что при составлении образа важно не только выглядеть стильно, но и чувствовать себя комфортно. «Я ношу юбки длиной чуть выше колен. В них не нужно садиться с осторожностью и следить за положением ног», — говорит основательница блога 50s Fine.

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