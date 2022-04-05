Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Откровенная одежда на поздних сроках беременности стала трендом у звезд

Чересчур откровенная одежда на поздних сроках беременности стала популярным трендом
Рианна

Рианна. Фото: Mike Coppola / Getty Images

Откровенная одежда, выставляющая живот напоказ на поздних сроках беременности, стала популярным трендом у звезд и инфлюэнсеров. На тенденцию обратила внимание редакция Daily Star.

Издание отмечает, что моду на оголяющие тело вещи задали барбадосская певица Рианна и британская поп-исполнительница Александра Берк. По мнению журналистов, восприятие одежды для беременных как бесформенной или безвкусной уходит в прошлое, а женщины становятся более уверенными в себе даже в ожидании ребенка.

Примеру упомянутых знаменитостей последовала 27-летняя ютуберша и фитнес-гуру Тэмми Хемброу (Tammy Hembrow), которая станет матерью в третий раз. Девушка носит кроп-топы, облегающую спортивную одежду и мини-юбки с ботфортами. Редакторы отметили, что часто в смелых нарядах появляется и звезда британского реалити-шоу Оливия Боуэн (Olivia Bowen). Кроме того, недавно она приняла участие в съемке коллекции нижнего белья.

Материалы по теме:
Натянули лямку Для тучных бизнесменов и груди Мадонны: кто придумал подтяжки и почему показывать их было стыдно
Натянули лямкуДля тучных бизнесменов и груди Мадонны: кто придумал подтяжки и почему показывать их было стыдно
24 марта
«Русской женщине плохо выглядеть нельзя» Россиянки привыкли быть безупречными. Как отечественные салоны красоты стали лучшими в мире?
«Русской женщине плохо выглядеть нельзя»Россиянки привыкли быть безупречными. Как отечественные салоны красоты стали лучшими в мире?
1 февраля

Американская модель Виктория Барбара дала изданию комментарий по данной теме. «Ранее женщины чувствовали определенное давление со стороны общества в отношении того, как одеваться или вести себя. Особенно это касалось периода беременности. Теперь же мы хотим показать, через какую прекрасную трансформацию проходят наши тела», — утверждает Виктория.

4 апреля беременная Рианна удивила фанатов новым образом. Певица была замечена по пути на ужин с друзьями в Лос-Анджелесе. Знаменитость вышла на публику в коротком платье Saint Laurent с декором из перьев, на которое потратила 1545 фунтов стерлингов (около 173 тысяч рублей). Пользователи раскритиковали наряд звезды и сравнили ее со страусом.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Полина Гераскина
Обсудить
Последние новости
США запретят России выплаты по госдолгу в долларах в американских банках
Посол России вызван в МИД Франции
Следователи завершили дело похитителя алтайской школьницы
Врач-кардиолог назвала «самый полезный продукт в мире»
Никас Сафронов объяснил свой отказ от покупки «Дома-яйца» в Москве
УЕФА назвал лучший профессиональный клуб сезона
Российский посол рассказал о намерении Кулебы повлиять на выборы в Венгрии
В России предложили создать модульный марсоход
В Германии высказались о возможности введения эмбарго на газ из России
Популярная латиноамериканская страна снимет все ограничения на въезд туристов
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.