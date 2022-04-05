Откровенная одежда на поздних сроках беременности стала трендом у звезд

Чересчур откровенная одежда на поздних сроках беременности стала популярным трендом

Откровенная одежда, выставляющая живот напоказ на поздних сроках беременности, стала популярным трендом у звезд и инфлюэнсеров. На тенденцию обратила внимание редакция Daily Star.

Издание отмечает, что моду на оголяющие тело вещи задали барбадосская певица Рианна и британская поп-исполнительница Александра Берк. По мнению журналистов, восприятие одежды для беременных как бесформенной или безвкусной уходит в прошлое, а женщины становятся более уверенными в себе даже в ожидании ребенка.

Примеру упомянутых знаменитостей последовала 27-летняя ютуберша и фитнес-гуру Тэмми Хемброу (Tammy Hembrow), которая станет матерью в третий раз. Девушка носит кроп-топы, облегающую спортивную одежду и мини-юбки с ботфортами. Редакторы отметили, что часто в смелых нарядах появляется и звезда британского реалити-шоу Оливия Боуэн (Olivia Bowen). Кроме того, недавно она приняла участие в съемке коллекции нижнего белья.

Американская модель Виктория Барбара дала изданию комментарий по данной теме. «Ранее женщины чувствовали определенное давление со стороны общества в отношении того, как одеваться или вести себя. Особенно это касалось периода беременности. Теперь же мы хотим показать, через какую прекрасную трансформацию проходят наши тела», — утверждает Виктория.

4 апреля беременная Рианна удивила фанатов новым образом. Певица была замечена по пути на ужин с друзьями в Лос-Анджелесе. Знаменитость вышла на публику в коротком платье Saint Laurent с декором из перьев, на которое потратила 1545 фунтов стерлингов (около 173 тысяч рублей). Пользователи раскритиковали наряд звезды и сравнили ее со страусом.