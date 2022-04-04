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Беременная Рианна удивила фанатов платьем с перьями страуса за 173 тысячи рублей

Беременная певица Рианна удивила фанатов платьем с перьями страуса за 173 тысячи рублей

Фото: Vianney Le Caer / Invision / AP

Барбадосская певица и предпринимательница Рианна появилась на публике в ярком мини-платье и удивила пользователей сети. Соответствующие кадры и комментарии опубликованы на Daily Mail.

Папарацци запечатлели знаменитость в Лос-Анджелесе во время ужина с друзьями в одном из местных ресторанов. Поп-исполнительница вышла в свет в коротком платье розового цвета Saint Laurent, юбка которого оформлена перьями страуса. Стоимость вещи составляет 1545 фунтов стерлингов (173 тысячи рублей). В качестве обуви она выбрала лодочки Amina Muaddi.

Читатели издания неоднозначно отнеслись к необычному образу беременной бизнесвумен, о чем принялись писать под размещенными снимками. «Эта женщина считается модницей? Смешно», «Выглядит ужасно», «Она действительно похожа на страуса», «Почему бы не одеваться скромно, как подобает беременным?», «Кто производит эти отвратительные вещи?» — высказывались фанаты.

Ранее в феврале Рианну заметили в легинсах за десятки тысяч рублей. Она была одета в короткий пуховик, частично обнажающий грудь и живот топ, а также легинсы бренда The Attico стоимостью 440 фунтов стерлингов (49 тысяч рублей). «Ужасный наряд», — негодовали поклонники.

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Майя Пономаренко
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