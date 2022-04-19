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Великобритания решила не считать Мосбиржу биржей

Великобритания сообщила о планах отозвать у Мосбиржи статус признанной биржи

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Власти Великобритании сообщили, что планируют отозвать у Московской биржи статус признанной биржи, пишет Reuters, поясняя, что такой шаг лишит инвесторов части преимуществ, касающихся налогов.

Отказ считать Мосбиржу признанной биржей представляет собой «ясный сигнал» о том, что о новых инвестициях в Россию речи быть не может, говорится в заявлении представителя минфина страны.

В Лондоне уточнили, что решение стало реакцией на ограничения, которые для иностранных инвесторов ввел Банк России. Налоговые власти Великобритании начали консультацию по поводу меры, запросив оценки заинтересованных сторон.

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Ранее 19 апреля управляющий директор Московской биржи Кирилл Петров рассказал, что площадка намерена перенимать иранский опыт жизни и функционирования фондового рынка под санкциями. «В Иране крупнейшая биржа — это Тегеранская фондовая биржа, на которой торгуются акции иранских компаний. В условиях 40-летних санкций этот рынок полностью замкнут на себе», — отметил Петров.

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Платон Щукин
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