Великобритания решила не считать Мосбиржу биржей

Великобритания сообщила о планах отозвать у Мосбиржи статус признанной биржи

Власти Великобритании сообщили, что планируют отозвать у Московской биржи статус признанной биржи, пишет Reuters, поясняя, что такой шаг лишит инвесторов части преимуществ, касающихся налогов.

Отказ считать Мосбиржу признанной биржей представляет собой «ясный сигнал» о том, что о новых инвестициях в Россию речи быть не может, говорится в заявлении представителя минфина страны.

В Лондоне уточнили, что решение стало реакцией на ограничения, которые для иностранных инвесторов ввел Банк России. Налоговые власти Великобритании начали консультацию по поводу меры, запросив оценки заинтересованных сторон.

Ранее 19 апреля управляющий директор Московской биржи Кирилл Петров рассказал, что площадка намерена перенимать иранский опыт жизни и функционирования фондового рынка под санкциями. «В Иране крупнейшая биржа — это Тегеранская фондовая биржа, на которой торгуются акции иранских компаний. В условиях 40-летних санкций этот рынок полностью замкнут на себе», — отметил Петров.