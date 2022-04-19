Московская биржа захотела перенимать опыт Ирана

Московская биржа начала перенимать иранский опыт

Московская биржа захотела перенимать иранский опыт жизни и функционирования фондового рынка под санкциями, рассказал управляющий директор площадки Кирилл Петров. Его слова приводит РБК.

«Могу рассказать, что буквально неделю назад я встречался с представителями биржевой инфраструктуры Ирана. Приезжали представители центрального депозитария, он же является центральным контрагентом. В Иране крупнейшая биржа — это Тегеранская фондовая биржа, на которой торгуются акции иранских компаний. В условиях сорокалетних санкций этот рынок полностью замкнут на себе», — отметил Петров.

По его словам, брокерские счета на данный момент имеют около 50 миллионов из 80 миллионов жителей Ирана. На крупнейшей площадке обращаются акции примерно 600 компаний.

Общение с представителями Тегеранской биржи Петров назвал первым обменом опытом: «Потому что, понятно, там достаточно специфический рынок, закрытая экономика, отсутствует конвертация риала».

Кроме того, Москва и Тегеран собираются развивать двусторонние торговые отношения и «взаимодействие на уровне валютных рынков, чтобы обеспечивать платежи». Иран при этом заинтересован в российских инвестициях, которые теперь будет проще проводить из-за наложенных на Россию санкций.