Шимпанзе Паша сбежал из клетки в зоопарке и толкнул женщину с коляской

Sputnik: в Алматинском зоопарке шимпанзе выбрался из клетки и толкнул женщину с коляской

В Алматинском зоопарке шимпанзе по кличке Паша сбежал из клетки и толкнул женщину с коляской, в которой находился ребенок. Об этом сообщает Sputnik.

По информации издания, животное при перегоне из зимнего вольера в летний сломало несколько металлических прутьев в перегонной клетке и выбралось за пределы вольера. Покинув свою территорию, шимпанзе испытал стресс и потому толкнул женщину и коляску с ребенком.

Сообщается, что ребенок получил ушибы. Штатный фельдшер зоопарка оказал ему первую медицинскую помощь, после чего была вызвана скорая помощь.

Зоотехники и ветеринары оперативно справились с ситуацией и поместили животное в его вольер. В зоопарке отметили, что будут на связи с родителями пострадавшего ребенка и готовы оказать посильную помощь в лечении.

Ранее сообщалось, что медведь пришел в индийскую деревню в штате Мадхья-Прадеш и покалечил четырех человек. Пострадавших доставили в больницу.