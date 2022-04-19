Мэр Сергей Собянин одобрил проведение Московской недели моды в парке Зарядье

Мэр российской столицы Сергей Собянин одобрил проведение первой Московской недели моды. Соответствующее постановление появилось на официальном сайте главы города.

Известно, что показы именитых дизайнеров состоятся в июне в парке Зарядье. Ожидается, что в общей сложности Московскую неделю моды посетят более 10 тысяч человек, что, по словам Собянина, делает ее знаковым туристическим мероприятием столицы.

Согласно заявлению, в настоящее время российские модельеры испытывают серьезное санкционное давление. Предстоящее событие призвано сплотить представителей отечественной индустрии моды, а именно дизайнеров, владельцев шоурумов и представителей профильных образовательных учреждений, с производителями одежды, тканей и фурнитуры.

«Благодаря поддержке города у них появится возможность заявить о себе, представить актуальные коллекции, найти новых партнеров и клиентов. (...) В дни проведения Московской недели моды будет работать маркет — открытая выставка-продажа московских и российских брендов», — говорится в публикации.

Отмечается, что деловая программа Московской недели моды пройдет в формате сессий, паблик-токов и воркшопов. Помимо этого, будут организованы образовательные дискуссии и деловые встречи, доступные для всех желающих. Спикерами мероприятия выступят журналисты, владельцы торговых площадок, руководители фабрик, стилисты и дизайнеры.

В марте глава Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров раскрыл судьбу отечественного рынка одежды после введения западных санкций. Мантуров заявил, что уход иностранных компаний не станет для россиян проблемой при покупке одежды. «Конечно, наши потребители привыкли к многообразию торговых марок, в первую очередь зарубежных. (...) Мы не торопимся искать замену одних иностранцев другими», — уточнил он.