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Медведев назвал наемников «подлежащими денацификации в первую очередь»

Медведев заявил, что наемники на Украине подлежат денацификации в первую очередь

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что иностранные наемники, которые участвуют в боевых действиях на Украине и не сдадутся войскам РФ, подлежат денацификации в первую очередь. Соответствующее сообщение опубликовано в его Telegram-канале.

По словам зампреда Совбеза, для России наемники не являются добровольцами, и на них не распространяются Женевские конвенции.

«Иностранные наемники на Украине, которые не сдадутся нашим войскам, вместе со своими наставниками из бандеровцев подлежат денацификации в первую очередь. Им придется сполна ответить за свои действия. Конечно, если останутся в живых», — подчеркнул политик.

Ранее Медведев заявил, что против России ведется экономическая война, однако «задушить» экономику страны и изолировать ее невозможно. Он подчеркнул, что Россия находится на особом положении в условиях беспрецедентного давления. «Это даже не санкции (...), это экономическая война. И тут ни убавить, ни прибавить», — подчеркнул он.

Марина Совина
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