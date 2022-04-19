Уникальное природное явление удивило пользователей сети

Пользователей Reddit удивили кадры водопада с природным «вечным огнем»

На сайте Reddit появилась видеозапись уникального природного явления. Автору удалось запечатлеть «Водопад вечного огня», который находится в штате Нью-Йорк, США. Ролик удивил пользователей сети.

На записи можно увидеть водопад, за которым горит природный «вечный огонь». В подписи к посту уточняется, что пламя возникает в результате выброса природного газа в гроте, расположенном за водопадом.

За несколько часов публикация набрала почти девять тысяч лайков. Многие комментаторы признались, что кадры водопада произвели на них сильное впечатление. «Невероятно», «Природа прекрасна», «Это очень красиво», — написали юзеры.

Еще один пользователь рассказал, что посетил водопад вместе с девушкой на первом свидании. «Это было символично для тогда еще зарождающихся отношений», — отметил он.

Ранее сообщалось о другом необычном природном явлении, которое удивило пользователей Reddit. На кадрах было запечатлено покрытое тонким льдом дерево, по которому стекают капли. В результате у зрителей создавалось впечатление, что эти капли окрашены в черный цвет.