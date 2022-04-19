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Набиуллина выступила против раздачи новых денег

Набиуллина выступила против целевой эмиссии денежных средств

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ / РИА Новости

Банк России скептически относится к целевой эмиссии денежных средств для раздачи их на различные цели, потому что контроль за ними связан с объективными трудностями. Об этом глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила на выступлении в Госдуме, сообщает РИА Новости.

Эмиссия означает вливание в экономику новых денег, фактически речь идет о включении печатного станка для заранее известных целей. Набиуллина отметила, что такой способ поддержки граждан и предприятий сложно «отадминистрировать», а значит, велик шанс, что лишние средства просто уйдут в инфляцию.

По словам главы ЦБ, в ближайшее время пройдет дискуссия сторонников и противников такой меры, раз уж она возникает как идея. Для этого на комитете обсудят теорию и практику других стран, что «пройти эту тему от а до я».

Накануне, 18 апреля, Набиуллина заявила, что в скором времени санкции западных стран, введенные после вхождения российских войск на территорию Украины, начнут сказываться на экономике. По ее словам, какое-то время проблему можно не замечать из-за запасов, но уже во втором или начале третьего кварталах страна войдет в период «структурной трансформации».

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Платон Щукин
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