Министр обороны Шойгу анонсировал внедрение новых способов ведения боевых действий

Россия будет внедрять новые способы ведения боевых действий. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу. Его слова приводит ТАСС.

«Внедрение новых способов ведения боевых действий позволит лучше адаптировать войска», — сообщил министр на коллегии ведомства.

О каких именно новых способах ведения боя идет речь, он не уточнил.

Шойгу отметил, что Россия намерена развивать армию и флот, чтобы лучше адаптироваться к современным условиям «вооруженного противоборства». Он заявил, что один только Северный флот в 2022 году получит более 500 единиц современного оружия, что в полтора раза повысит его боевую готовность.

Ранее сообщалось, что в США обеспокоились «высасывающим жизнь» российским оружием.

