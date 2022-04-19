Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Шойгу анонсировал внедрение новых способов ведения боевых действий

Министр обороны Шойгу анонсировал внедрение новых способов ведения боевых действий

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Россия будет внедрять новые способы ведения боевых действий. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу. Его слова приводит ТАСС.

«Внедрение новых способов ведения боевых действий позволит лучше адаптировать войска», — сообщил министр на коллегии ведомства.

О каких именно новых способах ведения боя идет речь, он не уточнил.

Шойгу отметил, что Россия намерена развивать армию и флот, чтобы лучше адаптироваться к современным условиям «вооруженного противоборства». Он заявил, что один только Северный флот в 2022 году получит более 500 единиц современного оружия, что в полтора раза повысит его боевую готовность.

Ранее сообщалось, что в США обеспокоились «высасывающим жизнь» российским оружием.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валерий Розенберг
Обсудить
Последние новости
Кадыров заявил о планах «сегодня забрать "Азовсталь"»
Российские Су-27 отработали посадку на условно поврежденный аэродром
Власти российского региона рассказали о вернувшемся из украинского плена солдате
Венгрия отказалась поддержать эмбарго на нефть и газ из России
Названы причины отказа россиян от отдыха в Крыму
Кремль переадресовал в Минобороны вопрос о второй фазе спецоперации на Украине
Лавров заявил о зависимости слов Зеленского от выпитого
Кремль оценил идею введения уроков истории с первого класса
Сдавшийся британский наемник призвал Зеленского отказаться от Донбасса и Крыма
Названа лучшая одежда для первого свидания
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.