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Новая Зеландия ввела санкции против ЦБ и российских банков

Глава МИД Новой Зеландии заявила о введении санкций против ЦБ, ФНБ и 18 банков России
Нанаия Махута

Нанаия Махута. Фото: Jim Watson / Reuters

Новая Зеландия ввела пакет антироссийских санкций против 18 крупных банков России и других финансовых учреждений, таких как Центробанк (ЦБ) и Фонд национального благосостояния (ФНБ). Об этом заявила глава МИД страны Нанаия Махута, сообщение опубликовано на официальном сайте правительства.

«Новая Зеландия вводит санкции в отношении 18 российских финансовых организаций, включая Центральный банк России и Фонд национального благосостояния, а также ряда других крупнейших финансовых учреждений страны, владеющих примерно 80 процентов общего объема банковских активов Российской Федерации», — сообщила она.

Ранее о введении пакета новых санкций сообщило японское правительство. Он вступит в силе 19 апреля и включает в себя запрет на импорт из России 38 видов товаров. В перечень попали древесина, приборы, алкоголь, а также детали двигателей для кораблей, самолетов, автомобилей и мотоциклов. Общая стоимость вошедших в список товаров при ввозе составляла 15 миллиардов йен (около 9 573 399 000 рублей).

Дмитрий Сотак
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