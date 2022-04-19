Умер австрийский акционист Герман Нитч

Австрийский художник Герман Нитч умер на 84-м году жизни

Умер авангардный австрийский художник, один из основных представителей венского акционизма Герман Нитч. Об этом пишет издание Salzburg 24.

Нитч скончался в понедельник, 18 апреля, в больнице на 84-м году жизни. Причиной его смерти стала тяжелая и продолжительная болезнь. «Он заснул очень мирно», — сообщила изданию его жена Рита.

Отмечается, что на новость о кончине Германа Нитча отреагировали многие официальные лица Австрии, в том числе федеральный президент и канцлер республики. «Мы потеряли уникального австрийского художника»,— написал канцлер Австрии Карл Нехаммер в своих соцсетях.

Герман Нитч родился 29 августа 1938 года в Вене. Во время обучения в Графическом высшем учебном заведении в 1950-х годах вошел в круг венских акционистов. Нитч имел репутацию радикального перформансиста, использовавшего кровь, туши животных, распятия и голых актеров в качестве инструментов для творческого самовыражения.