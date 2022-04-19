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Петербуржцы расхотели покупать «вторичку» в ипотеку

В Санкт-Петербурге спрос на ипотеку на рынке вторичного жилья снизился на 70 процентов

Фото: Замир Усманов / Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге риелторы зафиксировали рекордное снижение спроса на ипотеку на рынке вторичного жилья. За месяц показатель снизился на 70 процентов. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные федеральной компании «Этажи».

Ситуация, когда жители расхотели покупать подобные объекты в ипотеку, может спровоцировать перекос на рынке недвижимости. Эксперты компании предположили, что охлаждение спроса может произойти и на первичном рынке — владельцы ипотечных вторичных квартир могут отказаться от сделок, так как поймут, что продают квартиру дешевле, чем покупали, а вырученной от продажи суммы может не хватить на первый взнос за квартиру в новостройке.

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Представители компании предложили ввести льготы для собственников, которые продают ипотечные квартиры. Они захотели сохранить для покупателей жилья ту же банковскую ставку, которая действует в отношении продавца. На данный момент банки не прокомментировали инициативу.

Ранее эксперты сервиса «Циан.Аналитика» заметили, что в апреле 2022 года средняя стоимость аренды однокомнатных квартир в 16 крупнейших городах России составила 19,9 тысячи рублей в месяц, двухкомнатных — 29,3 тысячи рублей. Сильнее всего — на 7 процентов за месяц — сократились ставки аренды «однушек» в Санкт-Петербурге.

Нина Ташевская
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