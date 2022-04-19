Россияне оказались не готовы отказаться от отелей «все включено»

АТОР: российские отели отказались отменять систему питания «все включено»

Отели на курортах черноморского побережья отказались отменять систему питания «все включено». Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, в первой половине марта некоторые отели российского юга стали продавать размещение либо без питания, либо только на базе завтраков. Решение было принято в связи с ростом цен на продукты питания.

Однако оказалось, что российские туристы не готовы отказаться от питания «все включено» — эксперты предрекли отечественным гостиницам потерю клиентов.

«Спрос на такие изменения среди туристов вряд ли будет. Наоборот, семьи с детьми, то есть основная клиентура курортов, в большинстве своем предпочитают концепцию "все включено", чтобы не думать о том, где и как питаться», — объяснили в компании «Мультитур».

Ранее один из крупнейших российских туроператоров, «Интурист», анонсировал запуск автобусных чартеров на курорты Черного моря с 1 июня. Компания планирует выполнять рейсы из Москвы в Сочи и Абхазию, Анапу и Геленджик, а также в Феодосию и Симферополь дважды в неделю. В дороге предстоит провести от 20 до 26 часов.