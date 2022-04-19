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Минобороны сообщило о поражении 31 объекта Украины российской авиацией

Минобороны заявило о поражении 31 объекта Украины авиацией ВКС России

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Оперативно-тактической авиацией Воздушно-космических сил (ВКС) России поражен 31 военный объект Украины. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, два пункта управления и 28 мест скопления живой силы и техники были уничтожены в районах населенных пунктов Раздольное, а также Новоградовка. Кроме того, в районе Приволье уничтожен склад боеприпасов для реактивных систем залпового огня.

Ранее ведомство сообщило, что ударом высокоточных ракет Вооруженных сил России были поражены два опорных пункта в районе Калиново-Попасное на Украине. Также ракетные удары поразили шесть районов сосредоточения живой силы и военной техники противника, находившиеся в окрестностях села Мирное и городов Славянск и Попасная.

Помимо этого, в районе населенного пункта Барвенково уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1», уточнили в Минобороны.

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Сергей Истомин
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