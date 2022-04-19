Минобороны сообщило о поражении опорных пунктов на Украине

Минобороны РФ заявило о поражении двух опорных пунктов и живой силы противника на Украине

Ударом высокоточных ракет Вооруженных сил России были поражены два опорных пункта в районе Калиново-Попасное на Украине. Об этом во вторник, 19 апреля, журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Кроме того, по его словам, ракетные удары поразили шесть районов сосредоточения живой силы, а также военной техники противника, которые находились в окрестностях села Мирное и городов Славянск и Попасная. Уточняется, что в результате этих действий были уничтожены до 180 человек личного состава и 15 единиц различной бронетехники.

Ранее Минобороны России показало кадры работы оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК ) «Искандер» по уничтожению инфраструктуры Вооруженных сил Украины (ВСУ). На кадрах предоставленного журналистам ролика видно, как российские военные выводят «Искандер» на огневую позицию, после чего комплекс выполняет пуск ракеты.