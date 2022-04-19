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Минобороны показало кадры работы «Искандеров» по уничтожению инфраструктуры ВСУ

Минобороны опубликовало видео работы «Искандеров» по уничтожению инфраструктуры ВСУ

Минобороны России показало кадры работы оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК ) «Искандер» по уничтожению инфраструктуры вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующее видео ведомство предоставило журналистам.

На кадрах видно, как российские военные выводят «Искандер» огневую позицию, после чего комплекс выполняет пуск ракеты, нацеленной на военные объекты Украины.

В Минобороны пояснили, что ОТРК «Искандер» способен поражать цели на расстоянии до 500 километров. Боевая часть комплекса может уничтожить колонны техники противника, комплексы противовоздушной обороны, а также командные пункты. В арсенале «Искандеров» есть крылатые ракеты, которые являются практически неуязвимыми для ПВО противника, так как создают электронные помехи на подлете к цели.

Ранее Минобороны показало кадры нанесения удара «Искандером» по командному пункту механизированной бригады ВСУ, данные о котором были получены разведкой. Кроме того, ракетный комплекс ликвидировал вооружение и военную технику с личным составом украинских войск.

Константин Лысяков
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