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Названа дата окончания поддержки популярной версии Microsoft Office

Microsoft прекратит поддержку Office 2013 11 апреля 2023 года

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Microsoft назвала дату окончания поддержки пакета программ Microsoft Office 2013. Об этом сообщает издание BleepingComputer.

В компании сообщили клиентам, что поддержка пакета популярных офисных программ будет прекращена 11 апреля 2023 года. «После пяти лет основной поддержки и пяти лет расширенной Office 2013 достигнет окончания расширенной поддержки», — объяснили представители Microsoft. После указанной даты компания прекратит выпуск обновлений и патчей.

«Microsoft не будет предоставлять никаких новых обновлений безопасности, а дальнейшее использование Office 2013 после апреля 2023 года потенциально может нанести вред», — отметили в корпорации. В этой связи в компании предложили пользователям задуматься о переходе на актуальную версию Office.

По словам журналистов, в настоящий момент американская компания предлагает оформить подписку на сервис Microsoft 365, в который входят Word, Excel и другие офисные приложения. Также можно приобрести пакет программ Office 2021, однако приложения будут доступны только на одном устройстве.

Первая версия офисного пакета Microsoft Office 2013 была представлена в январе 2013 года. Пользователи Microsoft Office 2010 имели возможность получить обновление бесплатно.

В начале апреля стало известно, что Microsoft заблокировала выпуск обновления Windows 11 для пользователей Internet Explorer. В компании объяснили, что апдейт оказался недоступен по причине ошибки.

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Андрей Ставицкий
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