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Минобороны отчиталось об ударах по 13 опорным пунктам подразделений ВСУ

Минобороны сообщило о подавлении 13 опорных пунктов подразделений ВСУ за ночь на 19 апреля

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Российские войска за ночь ракетами с воздуха подавили 13 опорных пунктов подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ). О ходе специальной операции во вторник, 19 апреля, отчитался перед журналистами официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Он уточнил также, что подавлены были места сосредоточения живой силы и военной техники противника в районах населенных пунктов Славянск, Барвенково и Попасная. Кроме того, по словам Конашенкова, оперативно-тактическая и армейская авиация ВКС России нанесла удары по 60 военным объектам Украины.

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Ранее Минобороны показало последствия удара ВСУ по селу в Запорожской области, где жили мирные жители. По предварительным данным российского военного ведомства, они были нанесены по частным домам с помощью реактивной системы залпового огня. Часть зданий, попавших под обстрел, не подлежит восстановлению.

О начале специальной операции России на Украине стало известно 24 февраля. В обращении к россиянам президент Владимир Путин сообщил, что на такие меры Москву вынудила сложная обстановка в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР).

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Евгения Куликова
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