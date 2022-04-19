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Минобороны показало последствия удара ВСУ по селу в Запорожской области

Минобороны показало разрушения после удара ВСУ по селу Пологи в Запорожской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по селу Пологи в Запорожской области, где жили мирные жители. Видео последствий украинского удара публикует Минобороны России, пишет ТАСС.

В ведомстве уточнили, что село находится на территории области, которая контролируется российскими войсками. Удар ВСУ оборонное ведомство назвало преступлением, отметив, что из-за украинской атаки пострадала пожилая женщина — она госпитализирована с множественными осколочными ранениями лица.

По предварительным данным Министерства обороны, украинские войска нанесли удары по частным домам с помощью реактивной системы залпового огня. В результате повреждены здания, часть из них не подлежит восстановлению.

Накануне Минобороны показало последствия удара украинским тактическим ракетным комплексом «Точка-У» в населенном пункте Токмак в Запорожской области. Там доложили, что ракета попала по жилым домам фермеров и частным хозяйственным постройкам, которые предназначались для обеспечения работы местного фермерского хозяйства.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля — о ней объявил президент России Владимир Путин. Глава государства назвал ее основной целью защиту жителей Донбасса. 18 апреля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что спецоперация идет по плану. Параллельно на экспертном уровне продолжаются контакты Москвы и Киева в рамках идущего переговорного процесса, сообщил пресс-секретарь президента.

Анастасия Шейкина
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