Кремль оценил ход спецоперации России на Украине

Пресс-секретарь Путина Песков заявил, что спецоперация России на Украине идет по плану

Специальная операция России на Украине идет по плану. Об этом в понедельник, 18 апреля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Специальная военная операция продолжается. Президент совсем недавно, будучи на космодроме, сказал, что она идет по плану», — объяснил представитель Кремля.

Он также отметил, что параллельно с этим на экспертном уровне продолжаются контакты Москвы и Киева в рамках идущего переговорного процесса.

24 февраля президент России Владимир Путин сообщил о начале специальной операции России в Донбассе, которая последовала как реакция РФ на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).