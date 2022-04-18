Минобороны показало последствия удара «Точки-У» в Запорожской области

Минобороны показало видео последствий удара «Точки-У» в поселке Токмак Запорожской области

Минобороны России показало последствия удара тактическим ракетным комплексом Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Точка-У». Видеозапись ведомство представило журналистам, она есть в распоряжении «Ленты.ру».

В Минобороны утверждают, что видео снято в населенном пункте Токмак в Запорожской области Украины, и называют удар преступным.

По данным оборонного ведомства, «Точка-У» попала по жилым домам фермеров и частным хозяйственным постройкам, которые предназначались для обеспечения работы местного фермерского хозяйства.

«Здания и постройки частного сельхозпредприятия полностью уничтожены и восстановлению не подлежат», — говорится в сообщении ведомства.

15 апреля Министерство обороны отчиталось об уничтожении пусковой установки «Точка-У» в районе Ясеневое Харьковской области. Удар был нанесен высокоточными ракетами с воздуха, в результате были также ликвидированы до полусотни украинских военнослужащих и около двадцати единиц техники.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля — о ней объявил президент России Владимир Путин. Глава государства назвал ее основной целью защитить жителей республик Донбасса, подчеркнув, что операция идет строго в соответствии с первоначальным планом Генштаба. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Кремль не сомневается в успешном выполнении целей спецоперации.