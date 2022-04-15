Минобороны отчиталось об уничтожении пусковой установки «Точка-У» ВСУ

Минобороны заявило о ликвидации около 50 солдат и 20 единиц техники ВСУ в районе Ясеневое

В районе Ясеневое Харьковской области российские войска уничтожили пусковую установку ракет «Точка-У» Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом отчитался официальный представитель Министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков.

По сообщению Минобороны, одновременно с пусковой установкой ракет в этом районе были уничтожены до полусотни украинских военнослужащих и около двадцати единиц техники.

Удар по позициям ВСУ в районе был нанесен высокоточными ракетами с воздуха.

Ранее сообщалось об инциденте с ударом «Точки-У» по находящемуся под контролем Украины Краматорску. Обломки снаряда упали рядом с железнодорожным вокзалом, где проходила эвакуация местного населения.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал помощь республикам Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины.