Великобритания доставила на Украину только четверть обещанного пакета помощи

Глава МИД Британии Трасс признала передачу Украине четверти пакета гуманитарной помощи

Правительство Великобритании признало, что лишь порядка четверти ранее обещанной Лондоном экстренной гуманитарной помощи было доставлено на Украину. Об этом сообщает Independent.

По данным издания, главу министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс обвинили в «постыдной» попытке помочь мирному населению Украины, после ее признания, что, согласно подсчетам, только около 60 миллионов фунтов стерлингов из 220 было передано Киеву. Глава МИД Британии также подтвердила, что средства были взяты из ранее урезанного бюджета международной помощи, что означает сокращение бюджета по другим программам.

«Я шокирована и разочарована тем, что до сих пор было доставлено менее 60 миллионов фунтов стерлингов из обещанного Великобританией пакета гуманитарной помощи Украине в размере 220 миллионов фунтов стерлингов», — заявила председатель комитета по международному развитию палаты общин Сара Чэмпион.

Также Чэмпион выразила уверенность в том, что британцы, которые сделали быстрые и щедрые пожертвования, будут сильно поражены этой новостью.

Ранее политик заявляла, что более 12 миллионов человек на Украине нуждаются в гуманитарной помощи, также она требуется около 4 миллионам беженцев, которые покинули страну.

По данным издания, в 2021 году бюджет помощи был урезан на около 4,6 миллиарда фунтов стерлингов ввиду решения сократить на него расходы с 0,7 процента до 0,5 процента от национального дохода.

6 апреля сообщалось, что власти Великобритании решили предоставить Украине очередной пакет помощи. В рамках него на Украину будут отправлены около 20 машин скорой помощи.