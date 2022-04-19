Россиянам назвали самый вредный ингредиент в лапше быстрого приготовления

Диетолог Соломатина: масло из лапши быстрого приготовления увеличивает риск инфаркта

Диетолог Елена Соломатина рекомендовала россиянам при употреблении в пищу лапши быстрого приготовления отказаться от идущего в комплекте с ней пальмового масла. Ее слова приводит онлайн-издание «Москва 24».

Специалист назвала этот дополнительный ингредиент самым вредным в составе лапши, так как в поставляющейся в Россию версии пальмового масла содержится органическое соединение глицидол, которое способствует нарушению обменных процессов и обладает канцерогенными свойствами. По словам Соломатиной, в небольших количествах оно не принесет огромного вреда, но, по возможности, его лучше избегать.

Также диетолог добавила, что пальмовое масло относится к насыщенным жирам: они провоцируют повышение уровня холестерина и развитие атеросклероза, которые, в свою очередь, увеличивают риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, в частности инфаркта и инсульта.

В заключение Соломатина отметила, что сама по себе лапша быстрого приготовления не особо вредный продукт, однако страдающим от диабета и лишнего веса стоит помнить, что она изготавливается не из твердых сортов пшеницы, потому может спровоцировать резкие скачки сахара в крови.

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