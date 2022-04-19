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Украинские и африканские активисты захватили пустующие офисы в Париже

Десятки мигрантов без документов оккупировали офисные помещения в 9-м округе Парижа

Фото: Imago stock&people / Globallookpress.com

В минувший понедельник, 18 апреля, десятки мигрантов без документов захватили офисные помещения в 9-м округе Парижа, чтобы заявить о своих правах, в том числе о праве на жилье, сообщает Paris Match. Акция прошла по инициативе организации La Chapelle Debout («Часовня на ногах»).

Несколько десятков незарегистрированных украинских и африканских мигрантов и их сторонников оккупировали пустующие офисы на улице Солнье, вывесив на фасаде здания плакаты с надписями «Нет расизму! Равенство» и «Жизнь мигрантов имеет значение». Снаружи их поддержали около двадцати активистов организации Extinction Rebellion («Восстание против вымирания»).

Один из мигрантов, 36-летний мавританец, рассказал журналистам, что ему сложно выживать без работы и крыши над головой. «Поддержите нашу борьбу», — попросил он. В свою очередь выходец из Украины, член La Chapelle Debout Нестор пояснил, что захваченные офисы нужны для «посольства иммигрантов». «У людей на улице может быть крыша над головой», — заявил он, добавив, что жалеет о времени, потраченном на «бесполезные процедуры» легализации.

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Нестор отметил, что активисты борются за документы и жилье для всех. «Можно за две недели наладить всю систему расселения, дать всем документы, предоставить право бесплатного проезда», — подчеркнул он. Несколько силовиков прибыли на место вскоре после начала акции и наблюдали за оккупацией офисов с улицы.

Ранее стало известно, что почти 5 миллионов человек покинули территорию Украины после начала российской спецоперации. Больше всего беженцев прибыли в Польшу — 2,7 миллиона. Еще 743 тысяч украинцев приехали в Румынию, 522,4 тысячи — в Россию. Кроме того, 461 тысяча беженцев находится в Венгрии, почти 424 тысячи — в Словакии.

Нина Ташевская
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